مارسيل كولر يعبر عن سعادته بفوز الأهلي على المصري برباعية نظيفة

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أحمد جودة - القاهرة - عبر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بانتصار فريقه الكبير على المصري البورسعيدي برباعية نظيفة بافتتاح مشوار المارد الأحمر ببطولة الدوري الممتاز للموسم ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

مارسيل كولر يعبر عن سعادته بفوز الأهلي

وقال كولر بعد اللقاء:"سعداء بالنتيجة وباللاعبين، وبما حدث في اللقاء، وسعيد بتمريرة إمام عاشور الرائعة في هدف بيرسي تاو الثالث".

وأضاف:"موديست لم يلعب منذ 4 أشهر كرة قدم وتدرب معنا في أيام قليلة والأمر يحتاج وقت من أجل الدخول والانسجام مع الفريق".

وتابع:"مع الوقت سينسجم مع الفريق ويظهر مستواه بشكل قوي، أنا متأكد من ذلك".

وزاد:"على الرغم من أن موديست لا يزال بعيدًا، ظهرت أكثر من لقطة خلق فيها الخطورة، وسنحت له فرصة للتسجيل".

وأكمل:"أنا متأكد بأنه عندما يدخل موديست في الفريق وينسجم بشكل كامل، وعندما يكون جاهز بدنيًا سيساعدنا كثيرًا".

