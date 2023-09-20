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أحمد جودة - القاهرة - أعرب علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، عن استيائه من هزيمة فريقه أمام الأهلي في المباراة التي انتهت بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل لاشئ بأولي جولات الدوري الممتاز.

علي ماهر يطالب لاعبي المصري غلق صفحة الأهلي بعد الهزيمة برباعية

أضاف ماهر، في تصريحات تلفزيونية أنه يتحمل مسؤولية هزيمة فريقه أمام الأهلي، موضحا أنه لا بد من التعلم الدرس والأخطاء التي حدثت في المباراة حتى لا تتكرر في المباريات المقبلة.

أشار المدير الفني للمصري أن حصول باهر المحمدي على البطاقة الحمراء أثر بشكل كبير علي أداء الفريق البورسعيدي في المباراة حيث تم احراز الهدف الأول للأهلي بعد حالة الطرد.

وطالب علي ماهر من لاعبيه بغلق صفحة مباراة الأهلي والتركيز علي المباريات القادمة وسنقوم بتصحيح الأخطاء لان هذه النتيجة لاتمثل ولا تليق بالنادي المصري.

