"بداية قوية" خالد بيبو يتحدث عن فوز الأهلي على المصري البورسعيدي برباعية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي على أن الفريق الأحمر حقق ضربة بداية قوية في بطولة الدوري، بالفوز على المصري برباعية نظيفة، في الجولة الأولى من البطولة.

خالد بيبو يتحدث عن فوز الأهلي على المصري البورسعيدي

وأضاف بيبو أن الفريق قدم عرضًا كبيرًا أمام فريق قوي يملك عناصر مميزة في كل المراكز، وأبرم تعاقدات مهمة للغاية، وأن انطلاقة الأهلي بهذا الشكل في البطولة تمنح الفريق دوافع قوية نحو مزيد من الانتصارات في رحلة الدفاع عن الدرع الذي يحمل لقبه.

وأشار إلى أن الأهلي حقق مكاسب عديدة للغاية بعد الفوز على المصري، أبرزها عودة كريم فؤاد للمشاركة في المباريات وظهوره بشكل مميز، بعد أن سجل هدف الفريق الرابع، بعد فترة طويلة من الغياب، وهو أمر يستوجب الشكر للجهاز الطبي ومسئولي التأهيل.

وواصلأ: كل اللاعبين قدموا أداءً قويًّا للغاية، وإمام عاشور لاعب مميز ويملك قدرات كبيرة، والفترة القادمة تحتاج إلى المزيد من التركيز والعطاء من جانب جميع اللاعبين، وهناك ثقة كبيرة في قدرات اللاعبين وشخصيتهم، خاصة أن المشوار ما زال طويلًا، والموسم يحمل تحديات صعبة وعديدة، والفريق قادر على تحقيق أهدافه خلال الفترة المقبلة.

وشدد بيبو على أن جمهور الأهلي هو رقم 1 دائمًا وهو الداعم والسند الحقيقي، وأن اللاعبين لديهم إصرار كبير على مواصلة الانتصارات من أجل إسعادهم.