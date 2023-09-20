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أحمد جودة - القاهرة - بعد الأهلي يمطر شباك المصري برباعية نظيفة بأهداف وصناعة الصفقات الجديدة في افتتاح الدوري المصري (تفاصيل المباراة)

الأهلي، المصري، مباراة الأهلي والمصري، الدوري المصري، واصل النادي الأهلي مشوار التألق بالدوري المصري بعد أن نجح في الحصول على اللقب في النسخة الماضية.

ونجح النادي الأهلي في تسجيل رباعية نظيفة في شباك المصري في المباراة الأولى له بالموسم الحالي في النسخة ال. 65 من الدوري المصري الممتاز، والتي تحمل اسم دوري "Nile"، وشهد المباراة تألق العديد من النجوم واللاعبين في صفوف المارد الأحمر.

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أحداث المباراة

الأهلي يمطر شباك المصري برباعية نظيفة بأهداف وصناعة الصفقات الجديدة في افتتاح الدوري المصري (تفاصيل المباراة)

ونجح النادي الأهلي في افتتاح أهدافه في الموسم الحالي في الدقيقة 44 من عمر المباراة والشوط الأول عن طريق المغربي رضا سليم، وأضاف الجنوب أفريقي بيرسي تاو الهدف الثاني والثالث للمارد الأحمر في الدقيقة 69، 74 على الترتيب، واختتم أهداف النادي الأهلي العائد من إصابة الرباط الصليبي كريم فؤاد بعد دقائق قليلة من المشاركة في المباراة في الدقيقة 88، وشهد المباراة وجود حاله طرد على مدافع المصري باهر المحمدي بعد حصوله على انذرين بسبب التدخلات العنيفة بعد التدخل الأول على رضا سليم، قبل أن يحصل على البطاقة الحمراء بعد تدخل قوي على إمام عاشور في الدقيقة 52 من المباراة.

تألق إمام عاشور

الأهلي يمطر شباك المصري برباعية نظيفة بأهداف وصناعة الصفقات الجديدة في افتتاح الدوري المصري (تفاصيل المباراة)

وشهدت المباراة تألق إمام عاشور بشكل ملفت للنظر في المشاركة الأولى له مع النادي الأهلي في الدوري، حيث ساهم في صناعة الهدف الأول للمغربي رضا سليم، قبل أن يصنع الهدف الثالث بشكل جمالي للجنوب أفريقي بيرسي تاو.

غياب النجوم

حسين الشحات

الدوري المصري الممتاز، وشهدت المباراة غياب عدد من نجوم الأهلي وكان على رأسهم محمود عبد المنعم كهربا بسب الإيقاف لمدة 6 مباريات، وصلاح محسن بسبب الحصول على انذرين، وحسين الشحات بعد إيقافه لمدة مبارتين بعد واقعة التعدي على لاعب بيراميدز محمد الشيبي، حيث تم إيقاف اللاعب في المباراة الأخيرة أمام المصري في الموسم الماضي، والمباراة الأولى أمام المصري اليوم في افتتاح مباريات الفريق في الموسم الجديد، وسيعود اللاعب للمشاركة مع الفريق بداية من المباراة القادمة، بجانب غياب أكرم توفيق بسبب الإصابة بالرباط الصليبي.

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جائزة رجل المباراة

بيرسي تاو

وأعلنت رابطة الأندية عقب انتهاء المباراة عن حصول الجنوب أفريقي بيرسي تاو على جائزة رجل المباراة بعد أن ساهم في فوز الفريق، بعد أن نجح في تسجيل هدفين في المباراة.

تشكيل المباراة

وكان السويسري مارسيل كولر قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول

الوسط: أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - إمام عاشور

الهجوم: بيرسي تاو - رضا سليم - أنتوني موديست.