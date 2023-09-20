نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة النصر وبيرسبوليس اليوم 19-9-2023 في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض "الفجر الرياضي"، ملخص وأهداف مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، ونظيره بيرسبوليس الإيراني، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

نتيجة وملخص أهداف مباراة النصر وبيرسبوليس

وحقق فريق النصر السعودي، بهدفين نظيفين أمام نظيره بيرسبوليس الإيراني، في مستهل مشواره في دوري أبطال آسيا.

وسجل ثنائية فريق النصر السعودي، عبد الرحمن غريب في الدقيقة 62 من صناعة مارسيلو بروزوفيتش، ومحمد قاسم في الدقيقة 72 من صناعة عبد الرحمن غريب.

وحصد فريق النصر السعودي أول 3 نقاط في دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.