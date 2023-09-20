نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شاهد لحظة تعدي محمد الشناوي على "عبدالمنعم" بعد مباراة المصري (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مشادة مع محمد عبد المنعم زميله بالفريق الأحمر.

وعبر الشناوي عن غضبه من عبد المنعم عقب مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الجولة الأولى من دوري النيل، وتحدث معه بغضب إلا أن عبد المنعم رد عليه ملوحًا بيديه على صدر قائده لينظر له الحارس نظرة اعتراض واستغراب كتصرف غير مقبول.

ولم يظهر الشناوي السبب الذي دفعه للتعبير عن هذا الغضب من المدافع الدولي، رغم فوز المارد الأحمر بأربعة أهداف.

ونجح النادي الأهلي في تسجيل رباعية نظيفة في شباك المصري في المباراة الأولى له بالموسم الحالي في النسخة الـ 65 من الدوري المصري الممتاز، والتي تحمل اسم دوري "Nile"، وشهد المباراة تألق العديد من النجوم واللاعبين في صفوف المارد الأحمر.

أزمة الشناوي مع إمام عاشور.. ورد الأهلي

كشف الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" عن رفض إمام عاشور حديث محمد الشناوي معه عقب خسارة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بعد توجه الشناوي إلى لاعب وسط الأهلي لتوجيه بعض اللوم على أدائه في الملعب، ليرد إمام عاشور أمام جميع اللاعبين:"بلاش تتكلم معايا أنا فيا اللى مكفيني بعد الخسارة".

ورد الأهلي على هذه الأزمة مؤكدًا أنها مجرد إشاعات هدفها النيل من الفريق الأحمر ولاعبيه، وأن هذا الأمر لم يحدث على الإطلاق.

مارسيل كولر معجب بعاشور ويطلب الصبر على موديست

قال كولر بعد اللقاء: "سعداء بالنتيجة وباللاعبين، وبما حدث في اللقاء، وسعيد بتمريرة إمام عاشور الرائعة في هدف بيرسي تاو الثالث".

وأضاف: "موديست لم يلعب منذ 4 أشهر كرة قدم وتدرب معنا في أيام قليلة والأمر يحتاج وقت من أجل الدخول والانسجام مع الفريق".

واختتم: "مع الوقت سينسجم مع الفريق ويظهر مستواه بشكل قوي، أنا متأكد من ذلك".

