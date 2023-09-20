نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البارسا عاد بقوة.. برشلونة يكتسح رويال أنتويرب بخماسية في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة فوزًا كبيرًا أمام نظيره رويال أنتويرب بخماسية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، وذلك في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ويحتل برشلونة بعد هذا الفوز صدارة المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل فريق رويال أنتويرب الترتيب، دون نقاط.

أحداث مباراة برشلونة ورويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا

سجل جواو فيليكس أول أهداف اللقاء لصالح برشلونة في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من إلكاي جوندوجان إلى زميله فيليكس الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد كرة أرضية بنفس القدم من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لصالح برشلونة في الدقيقة 19، بعد عرضية متقنة من جواو فيليكس من داخل منطقة الجزاء جهة اليسار إلى داخل منطقة الـ6 يارادات، استقبلها ليفاندوفسكي بتسديدة مباشرة من على القائم الثاني، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأحرز جيل باتايل بالخطأ في مرماه الهدف الثالث لصالح برشلونة في الدقيقة 23، بعد انطلاقة من رافينيا من جهة يسار منطقة جزاء، أنهاها بعرضية، ارتطمت بجسم المدافع باتيل ثم القائم الأيسر للمرمى وسكنت الشباك.

وعزز جافي التقدم بالهدف الرابع لصالح برشلونة في الدقيقة 54، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

وتمكن جواو فيليكس من تسجيل الهدف الخامس لصالح برشلونة والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 66، بعد عرضية من رافينيا من جهة اليمين إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها فيليكس برأسية رائعة من على القائم الثاني، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.