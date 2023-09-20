نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة برشلونة ورويال أنتويرب الثلاثاء 19-9-2023 في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة برشلونة ورويال أنتويرب البلجيكي بفوز البرسا بخماسية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

أهداف مباراة برشلونة ورويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا

افتتح جواو فيليكس أول أهداف اللقاء لصالح برشلونة في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من إلكاي جوندوجان إلى زميله فيليكس الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد كرة أرضية بنفس القدم من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لصالح برشلونة في الدقيقة 19، بعد عرضية متقنة من جواو فيليكس من داخل منطقة الجزاء جهة اليسار إلى داخل منطقة الـ6 يارادات، استقبلها ليفاندوفسكي بتسديدة مباشرة من على القائم الثاني، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأحرز جيل باتايل بالخطأ في مرماه الهدف الثالث لصالح برشلونة في الدقيقة 23، بعد انطلاقة من رافينيا من جهة يسار منطقة جزاء، أنهاها بعرضية، ارتطمت بجسم المدافع باتيل ثم القائم الأيسر للمرمى وسكنت الشباك.

وعزز جافي التقدم بالهدف الرابع لصالح برشلونة في الدقيقة 54، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

وسجل جواو فيليكس الهدف الخامس لصالح برشلونة والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 66، بعد عرضية من رافينيا من جهة اليمين إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها فيليكس برأسية رائعة من على القائم الثاني، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.