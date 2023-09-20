نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة أتلتيكو مدريد أمام لاتسيو اليوم الثلاثاء 19-9-2023 في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني فوزًا مهمًا أمام نظيره فريق لاتسيو الإيطالي، بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

والتقى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني أمام نظيره فريق لاتسيو الإيطالي، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

أحداث مباراة لاتسيو أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

سجل هدف اللقاء الوحيد لمصلحة نادي أتلتيكو مدريد اللاعب بابلو باريوس في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة رائعة من ناهويل مولينا، فيما سجل هدف لاتسيو إيفان بروفيديل في الدقيقة 95 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد عند النقطة الثالثة يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة، في حين يظل لاتسيو في المركز الثالث بلا شئ من النقاط.

