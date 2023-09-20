نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يوجه تحذيرا شديدا إلى أوسوريو "أعرف السبب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت تصريحات المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، جدلا واسعا في الوسط الرياضي المصري، خلال مقابلة مع جريدة ماركا الإسبانية.

الزمالك يحذر أوسوريو

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن قام مسؤولو إدارة نادي الزمالك، بالتحدث مع الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد حواره الأخير مع ماركا الإسبانية".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الإدارة وجهت طلب إلى المدير الفني للقلعة البيضاء، بعدم التحدث عن الثقافة والطباع المصرية، والتركيز فقط مع الفريق في المباريات المقبلة".

وتستعد كتيبة الفارس الأبيض، لخوض أولى مبارياته في بطولة الدوري المصري الممتاز 2023\2024، أمام نظيره بيراميدز، مساء غدا الخميس القادم الموافق 21 سبتمبر الجاري بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.