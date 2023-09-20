نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة آخر اليوم.. ظهور موديست الأول مع الأهلي و"خناقة" الشناوي ومنعم.. برشلونة بخماسية والسيتي بعادته في الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع الفجر الرياضي خلال مقالنا اليوم نشرة الأخبار الخاصة بما حدث يوم أمس الثلاثاء الموافق 19-9-2023، في جميع الدوريات العالمية والعربية والمحلية.

ظهور موديست الأول مع الأهلي

وشارك الفرنسي أنتوني موديست الوافد الجديد إلى النادي الأهلي، بشكل أساسي رفقة الكتيبة الحمراء أمام المصري البورسعيدي، خلال اللقاء الذي انتهى لصالح أبناء المدرب مارسيل كولر برباعية نظيفة.

أنتوني موديست

تابع أهم أرقام موديست مع الأهلي أمام المصري من هنا

مشادة محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم

ودخل محمد الشناوي في نقاش حاد مع محمد عبد المنعم بعد نهاية أحداث المواجهة التي جمعت الأهلي ضد المصري البورسعيدي، وبدى على حارس مرمى المارد الأحمر الغضب الشديد من المدافع الدولي.

محمد الشناوي

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برشلونة يكتسح رويال أنتويرب بخماسية

تمكن برشلونة من تحقيق فوزًا عريضًا على حساب رويال أنتويرب البلجيكي بخمسة أهداف دون رد، في أولى مواجهات الفريق الكتالوني في دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2023-2024.

برشلونة

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مانشستر سيتي يعود بفوز مثير على النجم الأحمر

وقلب مانشستر سيتي تأخره أمام النجم الأحمر “سيرفينا زفيزدا” بهدف نظيف، إلى الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في أولى مباريات الفريقين بدوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي