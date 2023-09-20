نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: هذا اللاعب سبب أساسي في خسارة المصري أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو، محمود جاد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، بعد خسارة فريقه أمام الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري برباعية نظيفة أمام الأهلي في أولى جولات الدوري المصري الممتاز، أمس الثلاثاء.

سبب خسارة المصري أمام الأهلي

وشدد ميدو على أن محمود جاد، كان سببًا أساسيًا في خسارة المصري أمام الأهلي.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "رسالة لكامل أبو علي، لازم تراجع ملف التعاقدات، اللي هز دفاع المصري انهاردة محمود جاد حارس مرمى الفريق".

وتابع: "محمود جاد كان عنده إصرار إن الأهلي يجيب جون، في التعامل مع العرضيات، كأنه بيقول للاعيبة الأهلي هتجيبوا جون يعني هتجيبوا جون".

واختتم: "في الهدف الأول محمود جاد، راح يطلع الكورة في قلب الملعب، كأنه عنده إصرار إن الأهلي لازم يجيب جون"