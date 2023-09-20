نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء مفاجأة.. المرشحون لتدريب الزمالك بعد رحيل أوسوريو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة عن بدء إدارة الزمالك للبحث عن مدير فني جديد خلال الفترة المقبلة خلفًا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

المرشحون لتدريب الزمالك بعد رحيل أوسوريو

وقال شحاته عبر برنامجه "كورة كل يوم": "بدأت الإدارة بالتنسيق مع بعض المرشحين في التفاوض مع مدربين جدد تحسبا لرحيل أوسوريو".

وتابع: "كارتيرون وطارق مصطفى أبرز المرشحين لخلافة أوسوريو، وهناك غضب كبير ضد المدرب بسبب النتائج".

وأكمل: "مباراة بيراميدز حاسمة بشكل كبير لمستقبل أوسوريو مع الزمالك".

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا ثقيلا على منافسه بيراميدز مساء الخميس المقبل ضمن إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز نسخة 2023-2024.