نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مبيفهمش في التحكيم".. حكم سابق يشن هجومًا حادًا على فيتور بيريرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى محمد عادل حكم مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري المصري 2023\2024، والتي انتهت بفوز القلعة الحمراء برباعية نظيفة، اشادة كبيرة في إدارة اللقاء.

توفيق السيد يهاجم بيريرا

وصرح توفيق السيد الحكم الدولي السابق:" أن قدم محمد عادل حكم مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، مستوى مميز للغاية، وخرج بالمباراة بشكل رائع، وقدم مستوى السهل الممتنع.

وواصل السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "محمد عادل أدار المباراة بجدارة وليس عليه أي خطأ جسيم خلال المباراة، حتى حالة طرد باهر المحمدي، كانت موفقة للغاية".

وأردف توفيق السيد: " تخطى السن المسموح هو السبب وراء عدم وجود عادل في القائمة الدولية ولكنه من أميز الحكام في الكرة المصرية، ويستحق أن يستمر في القائمة".

وأكمل: "بيريرا لا يعلم شئ عن التحكيم، ويفتعل أزمات ولم اعترف به رغم تعاملي معه، ولكنه ليس خبير أو محاضر دولي، وأخطأ في إعلان تصنيفات الحكام، وقدمت شكوى إلى جمال علام ضد أدائه ولكن لم أحصل على أي حلول، وفترته مليئة بالسلبيات".

واختتم: "إبراهيم نور الدين وقع أخطأ في قرار مصيري خلال مباراة زد والإسماعيلي بجانب طاقم حكام الفيديو، بعد أحقية نادي زد في الحصول على ركلة جزاء، وضربة جزاء الإسماعيلي صعبة للغاية، ولكن أرى أنها ليست ركلة جزاء، وكان محظوظ بفوز زد حتى لا يحدث أي اعتراضات ضده".