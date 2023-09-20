رسالة هامة من حسين لبيب للاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - وجه حسين لبيب المرشح لانتخابات رئاسة نادي الزمالك، رسالة هامة إلى لاعبي القلعة البيضاء قبل أولى مواجهات الفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023-2024 أمام بيراميدز.

ماذا قال حسين لبيب للاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز؟

وكتب حسين لبيب على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "رسالتي للاعبي الزمالك قبل أول مباراة في الدوري، ثقتي بكم بلا حدود، ابذلوا قصارى جهدكم لإسعاد الملايين من جماهير الزمالك العظيمة في مصر والوطن العربي.. استحضروا روح الزمالك الكبير وأعيدوا أمجاد الماضي والحاضر لكتابة مستقبل أفضل في تاريخ النادي العريق.. أدوا ما عليكم في الملعب والتوفيق سيكون حليفكم بإذن الله".

وأضاف: "أنتم قادرون على عبور تلك المباراة في مستهل المشوار وتحقيق انطلاقة كبيرة في بداية الدوري لاستعادة الدرع الغالي من جديد إلى ميت عقبة بعد الفوز به في نسختين متتاليتين 2021/2020 و2022/2021، وكذلك أنتم قادرون على تعويض خسارتكم المفاجئة أمام بطل جيبوتي والصعود إلى دوري المجموعات في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية".

وتابع حديثه: “أؤكد لكم في حالة فوز قائمتي بثقة الجمعية العمومية في انتخابات 20 أكتوبر المقبل وكعهدنا سنولي ملف كرة القدم على رأس الأولويات، وسيتم توفير كل الدعم للفريق الأول وحل المشكلات الفنية وتسوية المستحقات المالية”.

واختتم حسين لبيب حديثه: "كما سنسعى إلى حل أزمة القيد وتسوية القضايا المتعلقة باللاعبين السابقين، تمهيدًا لفتح صفحة جديدة بيضاء مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.. عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر".