نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقترب من برشلونة.. جوارديولا يدون رقمًا تاريخيًا مع مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دون الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا على رقم مميز ببطولة دوري أبطال أوروبا 2023/2024.

ونجح الفريق السماوي في تحقيق فوز مستحق أمام نظيره فريق النحم الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من البطولة.

مانشستر سيتي يدون رقم مميز بدوري الأبطال

وعلى صعيد الأرقام فإن مانشستر سيتي لم يتعرض للهزيمة في آخر 14 مباراة في دوري أبطال أوروبا فقد نجح في تحقيق الفوز في9 وتعادل في 5.

يذكر أن أطول سلسلة لاهزيمة حققها بيب جوارديولا كانت مع برشلونة في 16 مباراة خاضها كمدير فني للنادي الكتالوني.

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة

ويلتقي مانشستر سيتي بنظيره فريق نوتنجهام فورست مساء السبت القادم ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد.

وتقام أحداث المباراة عند تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة السادسة بتوفيت أبو ظبي والإمارات الساعة الثالثة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.