نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضربة موجعة للاتحاد السعودي بسبب بنزيما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الحساب الرسمي لنادي الاتحاد السعودي، عن غياب الفرنسي كريم بنزيما قبل مواجهة الفتح في دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

ما هي أسباب غياب كريم بنزيما وحمدالله عن التدريبات الجماعية؟

وأعلن مسؤولو نادي الاتحاد السعودي عن غياب الثنائي كريم بنزيما وعبدالرزاق حمدالله عن التدريبات الجماعية لتعرض الأول لوعكة صحية، وإصابة حمدالله في الكتف.

وكان الفرنسي كريم بنزيما قد غاب عن المباراة الماضية لفريق الاتحاد أمام أجمك في دوري أبطال آسيا2023-2024، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا بينما غادر حمدالله مباراة الاتحاد أمام أجمك الأوزبكي قبل دقائق من نهايتها في دوري أبطال آسيا، بسبب تعرضه للإصابة.

وأوضح مسؤولو الاتحاد السعودي، أن الفحوصات الطبية التي أجراها المغربي عبدالرزاق حمدالله أثبتت تعرضه لإصابة في الكتف، مشيرة إلى أن الجهاز الطبي سيتابع الخطة العلاجية للاعب.

متى موعد مباراة اتحاد جدة ضد الفتح في دوري روشن السعودي؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة ضد نظيره نادي الفتح مساء الخميس 21 سبتمبر 2023، في الجولة السابعة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية العاشرة مساء بتوقيت الإمارات.