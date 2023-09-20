نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ميدو يفجر مفاجأة مدوية عن انتمائه لنادٍ آخر غير الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر الإعلامي أحمد حسام ميدو، ونجم نادي الزمالك السابق، عن انتمائه لنادٍ آخر في الدوري المصري الممتاز بخلاف القلعة البيضاء.

ميدو يشجع الإسماعيلي

وأوضح ميدو، أنه يشجع نادي الإسماعيلي بعد الزمالك، كما تحدث عن أهمية الاعتماد على اللاعبين الشباب في المرحلة المقبلة.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فريقي بعد الزمالك، هو الإسماعيلي لأني مشوفتش غير كل خير في الإسماعيلية".

واختتم: "هناك لاعبين منتهية الصلاحية في الإسماعيلي، ولا بد من الاعتماد على اللاعبين الشباب".

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، خسر بهدف دون رد أمام زد، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.