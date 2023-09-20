هل يقود ناجلسمان الماكينات الألمانية خلفا لـ فليك؟

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عالمية أن يوليان ناجلسمان المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني السابق سيخلف مواطنه هانز فليك على رأس الجهاز الفنّي للمنتخب الألماني وذلك قبل أقل من تسعة أشهر من استضافة ألمانيا لكأس أمم أوروبا 2024.

هل يتولى ناجلسمان تدريب منتخب ألمانيا؟

وأشارت وكالة فرانس برس العالمية إلى أن الاتحاد الألماني رفض التعليق على مقالة صحيفة بيلد الألمانية التي زعمت أن تفاصيل العقد لم تتبلور بصورة نهائية حتى الآن لكن راتب ناجلسمان سيقارب 400 ألف يورو شهريًّا حتى نهاية كأس أمم أوروبا 2024.

وألمحت الوكالة العالمية أن ناجلسمان يستعد لتدريب منتخبٍ وطنيّ يعاني من أزمة وهو في السادسة والثلاثين من عمره وذلك عقب الاستغناء عن فليك في 10 سبتمبر الحالي عقب الهزيمة القاسية أمام اليابان بأربعة أهداف مقابل هدف بعد سلسلة من النتائج الكارثية، حيث خسر أربع من خمس مباريات مما أدّى إلى تسلّم رودي فولر المهاجم الدولي السابق والمدير الرياضي الحالي للاتحاد المحلي للعبة المهام الفنية مؤقتًا ليقوده للفوز على فرنسا بهدفين مقابل هدف وديًّا.

وأفادت الوكالة العالمية بأن ألمانيا تستضيف نهائيات كأس الأمم الأوروبية في الصيف المقبل بمباراة افتتاحية في 14 يونيو المقبل على ملعب أليانز أرينا في ميونخ والنهائي في برلين في 14 يوليو المقبل.

وأوضحت الوكالة العالمية أن ناجلسمان يصل في مهمةٍ عاجلة لإنقاذ البلد المستضيف ليكون بديلًا مجددًا لفليك بعدما سبق أن خلفه في تدريب بايرن ميونخ في صيف 2021 قبل أن تتم إقالته في مارس 2023 بالرغم من أن بايرن ميونخ كان ينافس على ثلاث بطولات، هي: الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا.

ولفتت الوكالة الألمانية أن ناجلسمان حقق مع بايرن ميونخ لقب الدوري الألماني لكنه ودع بطولة دوري أبطال أوروبا على يد فياريال الإسباني في ربع النهائي.