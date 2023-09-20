نجم الزمالك يكشف.. مميزات إمام عاشور ورضا سليم مع الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد عيد عبد الملك نجم نادي الزمالك السابق، عن مميزات إمام عاشور ورضا سليم مع الأهلي، بعد الظهور الأول لكلا اللاعبين في مواجهة المصري البورسعيدي، لحساب منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ما هي مميزات إمام عاشور ورضا سليم؟

وقال أحمد عيد في تصريحات تلفزيونية: “رضا سليم لاعب جيد ويستحق المشاركة أساسيا وتابعته منذ الموسم الماضي مع الجيش الملكي في الدوري المغربي، وكان مؤثرا للغاية، ويحظى بثقة من كولر”.

وأضاف: “لاعب مختلف في المراوغات والسرعة ومن أكثر اللاعبين المؤثرين من الصفقات الجديدة، والتقييم يكون على المدى الطويل لكنه عنصر جيد”.

وواصل: “إمام عاشور متميز بالكرة الطولية التي يرسلها خلف المدافعين وسبق وكررها مع الزمالك لـ زيزو، ولم يصل لـ40% من فورمته حتى الآن، وهو من أفضل لاعبي إفريقيا في مركز 8 وحجز مكانه في تشكيلة الأهلي الأساسية”.

واختتم تصريحاته: “طريقة لعب علي معلول تغيرت كثيرًا، وأصبح يرسل الكرات العرضية من بعيد، أو إرسال الكرات الطولية خلف المدافعين، خصوصًا في ظل الضغط الرهيب الذي يقع عليه من كثرة المباريات وأصبح يشارك في معظم المواجهات مع الأهلي ومنتخب تونس”.