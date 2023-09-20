عاجل.. شوبير يكشف تفاصيل مفاجأة في أزمة الشناوي وإمام عاشور

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أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد شوبير تفاصيل مفاجأة بشان أزمة محمد الشناوي مع إمام عاشور، وذلك بعدما حدث خلال نهائي بطولة كأس السوبر الأفريقي، وخسارة المارد الأحمر أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

تفاصيل أزمة الشناوي وشوبير

وقال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه “ملعب أون تايم” الذي يذاع عبر فضائية أون تايم سبورتس: “من وقت انتهاء مباراة اتحاد العاصمة والأهلي قدم مباراة سيئة والهبد شغال، كلام كتير عن كهربا وعن محمد الشناوي وإمام عاشور وأمور كتيرة جدًا اتقالت”.

وأضاف شوبير: “عشان ترد على الكلام ده حاجة واحدة فقط الملعب وده اللي حصل في مباراة المصري البورسعيدي الشناوي كابتن محترم وإمام لاعب كبير وده كان الرد والبعض اقترح إنهم يعملوا حاجة مشتركة”.

واختتم تصريحاته: "ولكن الاتنين قالوا ده موضوع يتضحك عليه ولا يستحق عناء الرد قريت ناس بتقول الأهلي يكذب رسميا يكذب إيه مفيش حاجه الحاجات دي عشان ترد عليها لازم تضحك فقط لا غير الرد كان في الملعب والشكل كان رائع أمام المصري".