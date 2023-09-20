نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 أرقام استثنائية حققها روبرت ليفاندوفسكي أمام رويال أنتويرب بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ساهم روبرت ليفاندوفسكي بشكل رائع في فوز برشلونة على رويال أنتويرب البلجيكي، بخماسية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ليفاندوفسكي يحقق أرقام رائعة أمام رويال أنتويرب البلجيكي

وكان روبرت ليفاندوفسكي قد سجل الهدف الثاني لصالح برشلونة في الدقيقة 19، بعد عرضية متقنة من جواو فيليكس من داخل منطقة الجزاء جهة اليسار إلى داخل منطقة الـ6 يارادات، استقبلها ليفاندوفسكي بتسديدة مباشرة من على القائم الثاني، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وبحسب شبكة “أوبتا” المتخصصة في الأرقام والإحصائيات “روبرت ليفاندوفسكي يصبح ثالث لاعب يبلغ 100 هدف في المسابقات الأوروبية مجتمعة بعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي”

وبعمر 35 عامًا و29 يومًا، أصبح روبرت ليفاندوفسكي