نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة انسحاب الأهلي من الدوري الأفريقي.. شوبير يكشف الحقيقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة قرار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بالانسحاب من المشاركة بالدوري الأفريقي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، أن الأهلي سيشارك في البطولة مشددا أن هناك خطة لتقديم أداء جيد ومشرف والتتويج ببطولة الدوري الأفريقي في نسختها الأولى.

وأضاف موضحًا أن الحديث عن تفكير مجلس الإدارة في الانسحاب أمر غير صحيح على الإطلاق.

وأكمل مشددًا على أن الأهلي يستعد للبطولة خاصة وأنها ستكون نسختتها الأولى.

الأهلي يفوز على المصري في دوري “النيل”

استهل الأهلي مشوار الدفاع عن لقب الدوري باكتساح ضيفه المصري البورسعيدي بأربعة أهداف دون رد، وذلك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٣ نقاط في صدارة ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز “النيل” نسخة هذا الموسم، بينما ظل المصري دون أي نقطة بعد الهزيمة برباعية نظيفة.