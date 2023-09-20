نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشجعة إيرانية رسمت صورة كريستيانو رونالدو بقدمها.. شاهد القصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رسم كريستيانو رونالدو لاعب النصر البسمة على وجه فتاة صغيرة من ذوي الإعاقة من خلال لفتة مؤثرة قبل مباراة النصر أمام بيرسيبوليس في دوري أبطال آسيا.

وفاز النصر السعودي في مواجهتهم الافتتاحية في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا مساء الثلاثاء بهدفين جون رد، وقد تم الترحيب بالفريق بترحيب حار وحماسي.

أجواء ما قبل المباراة

أظهر مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي المشجعين وهم يتابعون بفارغ الصبر الفريق الأصفر المميز لفريقهم على الطريق في شوارع طهران.

ومن أجل ضمان أمن الفريق، شددت السلطات المحلية الإجراءات الأمنية حول الفندق الذي يقيم فيه الفريق.

تم اتخاذ هذا الإجراء ردًا على المشجعين الذين شوهدوا وهم يتسلقون جبلًا قريبًا في محاولة لإلقاء نظرة على أسطورة كرة القدم.

وفي لحظة مؤثرة، حظيت الرسامة الإيرانية الشهيرة فاطمة حمامي، المشهورة بأعمالها الفنية الاستثنائية، بشرف لقاء رونالدو، لم يقابلها نجم كرة القدم فحسب، بل قدم لها أيضًا قميصًا موقعًا من الأسطورة البرتغالية بشكل شخصي.

من هي فاطمة الحمامي؟

وعلى الرغم من إصابتها بشلل بنسبة 85% في جسدها، أظهرت فاطمة موهبتها الرائعة في عام 2020 من خلال إنشاء صورة غير عادية لرونالدو باستخدام قدميها فقط.

في مقطع فيديو شاركته ESPNFC، تم تصوير فاطمة وهي تضع اللمسات الأخيرة على تحفتها المذهلة.

وبحسب التغريدة، أعربت عن رغبتها الشديدة في أن يلقي نجم البرتغال ويوفنتوس رونالدو، مهاجمها، نظرة على عملها الاستثنائي.

واستمرت تصرفات رونالدو الطيبة حيث حقق حلم مشجع طفل قبل المباراة، وقام رونالدو والنصر بترتيبات قدوم الشاب إلى فندق الفريق، مما سمح له بقضاء بعض الوقت الثمين مع أسطورة ريال مدريد.

واحتضن رونالدو الصبي الصغير والتقط له صورة، ثم قام المشجع الشاب بتقليد احتفال رونالدو الشهير "سيو"، مما جعل رونالدو ينفجر في الضحك.

وظهرت الفرحة في شوارع العاصمة الإيرانية طهران بسبب تواجد رونالدو حيث طاردت الجماهير المتحمسة حافلة فريق النصر واقتحمت فندق النادي عند وصول النجم.

واصطفت حشود ضخمة في الشوارع واحتشدت في الحافلة، على أمل رؤية اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا قبل مباراة دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء مع بيرسيبوليس.

وهذا يدل على أن شعبية رونالدو توسعت بشكل أكبر في جميع أنحاء آسيا بعد انتقاله إلى المملكة العربية السعودية في يناير من هذا العام.