بايرن ميونخ لا يخسرعلى ملعبه أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الساحرة المستديرة المواجهة النارية التي ستجمع بين مانشستر يونايتد الإنجليزي ونظيره بايرن ميونخ الألماني مساء الأربعاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2023 – 2024.

ويستضيف بايرن ميونخ نظيره مانشستر يونايتد على ملعب "أليانز آرينا" في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكرة المكرمة، ضمن المجموعة الأولى التي تضم معهما أيضًا (جالاتا سراي التركي – كوبنهاجن الدنماركي).

وتعد مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ من المواجهات المتكررة في بطولة دوري أبطال أوروبا، وتتسم دائمًا بالندية والإثارة من جانب الفريقين نظرًا لتواجد كوكبة من نجوم الكرة العالمية في تشكيلة الفريقين.

تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ

ويتفوق بايرن ميونخ الألماني تاريخيًا على نظيره مانشستر يونايتد حيث سبق وتقابل الفريقين في 11 مباراة، حقق العملاق البافاري 4 انتصارات، مقابل انتصارين لبطل انجلترا، وحسم التعادل نتيجة 5 مباريات بينهما.

سجل لاعبو مانشستر يونايتد 13 هدفًا في شباك الفريق البافاري، بينما سجل بايرن ميونخ 16 هدفًا.

ويتقاسم الثلاثي آرين روبن وأوليتش وناني لقب هداف مواجهات بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد وسجل كلًا منهما هدفين.

لم يخسر الفريق الألماني أبدًا على أرضه أمام منافسه مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين، ويأمل في مواصلة تفوقه في مباراة الليلة.

ومن أبرز المواجهات التي جمعت مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في بطولة دوري أبطال أوروبا، نهائي نسخة 1998 – 1999 والتي فاز بها اليونايتد بهدفين مقابل هدف.

آخر مواجهة جمعت مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ كانت في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا 2013 – 2014، وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل 1-1، فيما فاز البايرن في مباراة الذهاب بنتيجة 3-1.