نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تأجيل مباراة الأهلي القادمة بدوري "النيل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موعد مواجهتي الأهلي وسان جورج، في دور الـ32 في بطولة دوري أبطال إفريقيا نسخة الموسم الحالي.

و أكد شوبير في برنامجه الإذاعي عبر قناة “أون تايم سبورتس” أن المباراة ستقام يوم ٢٩ من شهر سبتمبر الجاري.

ووفقا لما أعلنته رابطة الأندية في حالة إقامة اللقاء يوم ٢٩ من هذا الشهر، سيتم تأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا بالجولة الثانية في دوري النيل، المقرر إقامته يوم 27 سبتمبر الجاري.

الأهلي يفوز على المصري في دوري “النيل”

استهل الأهلي مشوار الدفاع عن لقب الدوري باكتساح ضيفه المصري البورسعيدي بأربعة أهداف دون رد، وذلك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٣ نقاط في صدارة ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز “النيل” نسخة هذا الموسم، بينما ظل المصري دون أي نقطة بعد الهزيمة برباعية نظيفة.



