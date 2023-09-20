انت الان تتابع خبر صدمة مدوية.. حبس اللاعب محمد صلاح يتصدر الترند ويفجر ضجة.. ماذا حدث للفرعون المصري!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فجر مايكل أنطونيو، مهاجم وست هام، مفاجأة مدوية تتعلق بالفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، وارتباطه بالرحيل إلى اتحاد جدة، في الميركاتو الصيفي المنقضي.

وقد دخل اتحاد جدة في مفاوضات مع ليفربول، من أجل ضم صلاح، وقدم عرضا ضخما وصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني، لكن تم رفضه. وفي تصريحاته لشبكة BBC البريطانية، قال أنطونيو: "لم يرفض صلاح فكرة الانتقال إلى السعودية بأي حال من الأحوال". وأضاف: "ليفربول منعه وحبسه، وأخبروه بأنه لن يذهب إلى أي مكان، لكن في الوقت نفسه، يحسب له أنه لم يثر أي ضجة، وترك النادي يفعل ما يحلو له، لكنني أعرف حقيقة أنه كان مستعدا للرحيل".

وتابع: "ماذا يمكنه أن يفعل أكثر مما فعله في ليفربول، لقد كان انتقاله إلى السعودية فرصة رائعة، خاصة أنه رجل مسلم، ولم يكن هناك أي شيء سلبي يمنعه من هذه الخطوة".

وواصل: "أفهم أن لديه عقد مع ليفربول، لكنه أوفى بكل شيء مع النادي خلال السنوات الماضية، وفاز بالألقاب مثل الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال".

وأضاف الرجل الذي تحدث: "شخص مسلم كان على وشك السفر إلى بلد مسلم، وكان سيحصل على مبلغ قدره 215 مليون جنيه إسترليني في سن الحادية والثلاثين، ولذلك يعتبر رفض هذا العرض بمثابة الجنون تماماً". واختتم كلامه قائلاً: "لا أعلم بالضبط ما الذي سيتنافسون عليه في هذا الموسم، وحتى إذا لم يتم تعويضه، كان عليهم أن يعتبروا هذا الموسم فقدانًا تامًا".