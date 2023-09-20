انت الان تتابع خبر علي البليهي يفاجئ ملكة جمال إيران بهذه الهدية.. اتفرج ردة فعلها التي رصدتها الكاميرات! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - التقى لاعب فريق الهلال السعودي، علي البليهي، بعارضة الأزياء الإيرانية، مهلاقا جابري، وقدم لها هدية قميصه.

رصدت الكاميرات لحظة حديث البليهي مع عارضة الأزياء الإيرانية، وسألها عما إذا كانت تجيد العربية.

سأل البليهي الجابري قائلاً: "هل تجيدين العربية؟"، لكنها لم تفهم لغته ولم ترد عليه، ثم تحدث معها بالإنجليزية وقدم لها تيشيرت يحمل توقيعه.

من الجدير بالذكر أن البليهي سجل هدف التعادل لفريق الهلال أمام نادي نافباخور في المباراة التي أقيمت أمس في بطولة دوري أبطال آسيا.