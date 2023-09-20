انت الان تتابع خبر بسبب خيانة.. طلاق محمد صلاح من زوجته يشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. هل ستحصل على نصف ثروته؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثارت خبر طلاق النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، من زوجته ماجي صادق ضجة كبيرة بين وسائل الإعلام العالمية. تناقلت الصحافة الأجنبية شائعات الطلاق بعد حذف صلاح للصور المشتركة بينهما على حسابه الرسمي في موقع إنستغرام.

صفت الصحافة ما يحدث بأنه أمر غير مفهوم، في حين أشارت بعض التقارير إلى أن السبب وراء ذلك هو فنانة مصرية تورطت مع محمد وتسببت في طلاقهما.

رد محمد صلاح على هذه الشائعات من خلال نشر صور جديدة لعائلته، يظهر فيها مع ابنتيه وزوجته، بهدف تأكيد أن كل ما يتم تداوله عارٍ عن الصحة.

والأمر الأكثر إثارة للجدل هو أن زواج الثنائي لم يتم بالنظام المدني في لندن حيث يعيشان، بل تمت مراسم الزواج في مصر وفقًا للشريعة الإسلامية، وبالتالي لا يخضع للقوانين البريطانية المتعلقة بالطلاق.

وفي هذا السياق، لا يتم تطبيق إجراءات الطلاق العادية، والنظام لا يتدخل في هذه المسألة، مما يمكن أن يؤدي إلى خسارة المرأة لحقوقها.

لكن هذا القانون نفسه لديه ما يسمى بـ "المساحة الرمادية" بمعنى أنه في حال تقدم أحد الطرفين بدعوى طلاق فإن القانون البريطاني يستند على عدد من الأدلة والبراهين لإثبات وجود الزواج أولاً ثم السير في دعوى الطلاق.

وهنا تصبح علاقة الثنائي خاضعة للقانون البريطاني ويحق للمرأة الحصول على حقوقها طبقاً لهذا القانون وهناك قضية من هذا النوع تم معالجتها في القضاء البريطاني قبل سنوات وحصلت المرأة على نصف ثروة الزوج.

يذكر أن محمد صلاح وماجي صادق متزوجان منذ نهاية عام 2013 ولديهما طفلتان هما مكة وكيان.