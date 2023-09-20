نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنزاجي يصدم جماهير إنتر ميلان قبل موقعة ريال سوسيداد.. "لم نرغب في مواجهتهم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي على ملاقاة نظيره نادي ريال سوسيداد الإسباني في دوري أبطال أوروبا لهذه النسخة 2023-2024.

ويلعب إنتر ميلان مباراة هامة وقوية أمام ريال سوسيداد مساء اليوم الأربعاء والموافق 20 سبتمبر في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تعليق إنزاجي على مباراة إنتر ميلان وريال سوسيداد

وقال إنزاجي، خلال المؤتمر الصحفي قبل المُباراة: "ريال سوسيداد فريق قوي للغاية، لقد تغير هذا الفريق هذا الموسم بشكل ملحوظ جدًا، يمتلك سوسيداد نجوم بجودة عالية".

وواصل: "لا يمكن أن نتنبأ بنتيجة المباراة، كل ما نعرفه أن هذه المُباراة ستكون قوية للغاية، ريال سوسيداد يمتلك فريق حماسي للغاية، سنسعى لأن نكون فريق متكامل".

وأتم مدرب إنتر ميلان: "سنبدأ هذا الموسم ضد فريق قوي ومميز للغاية، لقد كنت أفضل تجنب ريال سوسيداد ونيوكاسل من المستوى الرابع".

يذكر أن مباراة إنتر ميلان وريال سوسيداد ستنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.