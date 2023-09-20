نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر القميص الأحمر.. مطاريد الأهلي نجوم شباك في الخارج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا يزال قميص النادي الأهلي، يحمل الكثير من الأسرار والخبايا لكل من ارتدوه، فبين مسيرة ناجحة وأخرى فاشلة، ظل لغز تألق لاعبي الأهلي بعد مغادرة الفريق سؤال يحتاج إلى إجابة واضحة.

وشهد الموسم الحالي رحيل العديد من نجوم القلعة الحمراء عن الفريق، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

- تألق مطاريد الأهلي

وكان أول اللاعبين الذين إثاروا علامات استفهام كثيرة منذ رحيله هو البرازيلي برونو سافيو، الذي رحل إلى فريقه الماضي بوليفار البوليفي.

وشهدت عودة برونو سافيو في يوليو الماضي، تألق كبير بعد أن عاش اللاعب تجربة غير ناجحة في الدوري المصري بقميص الأهلي، خاض خلالها 18 مباراة نجح في المساهمة بتسجيل هدفه الشهير في مرمى الزمالك، وصناعة هدفين.

بينما شهدت عودته لفريق بوليفار، انفجارا جديدا حيث نجح اللاعب في المشاركة حتى الآن بتسجيل 6 أهداف وصناعة 2 لزملاءه.

2- مصطفى سعد ميسي

نجم الأهلي الذي خرج على سبيل الإعارة هذا الموسم إلى الوافد الجديد نادي زد، ليساهم في تحقيق أول فوزا للفريق بالدوري هذا الموسم، ليسجل هدف فوز فريقه أمام نظيره الإسماعيلي بهدف دون رد، ليحصد أول ثلاث نقاط.

3- على لطفي

حارس مرمى الأهلي الذي تم بيعه إلى نادي زد هذا الموسم، ليقود فريقه إلى أول فوز أمام الدراويش، بعد تصديه لجميع تهديدات الفريق المنافس وتصديه لركلة جزاء، كانت كفيلة بتعادل الإسماعيلي، ليحصد لقب رجل المباراة في ظهوره الأول.

