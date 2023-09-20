نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من باريس إلى السعودية.. هل يكون نيمار مسمار نعش خيسوس داخل الهلال؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد الفترة الحالية حالة كبيرة من الغضب داخل صفوف جماهير ومحبي فريق الهلال السعودي، بعد فشل الزعيم في تحقيق أول فوزا له بدوري أبطال آسيا، عقب تعادل الأزرق مع نافباخور نامانجان الأوزبكي، بهدف لكل فريق.

وظهر زعيم الأندية السعودية بمستوى ضعيف من الناحية الهجومية في ظل تواجد العديد من الأخطاء الدفاعية التي تهدد الفريق.

- نيمار يهدد خيسوس

وفجرت تلك النتيجة، بركان غضب كبير بين مشجعي الهلال، ليتم شن حملة لإقالة المدير الفني في الفترة القادمة، في ظل وجود وجهة نظر أخرى تؤيد منح المدرب فرصة أخرى في قيادة الفريق.

ونال البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الهلال، جانبا من حملة الهجوم بسبب تراجع مستواه الفني والبدني مع الزعيم.

وأشارت صحيفة "سبورت"، إلى أزمة قريبة في الفترة القادمة بين خورخي خيسوس ونجم الفريق نيمار دا سيلفا، خاصة وأن كل منهم يمتاز بشخصية قوية تسعى لفرض "سلطتها" على الفريق، وهو ما قد يتسبب بحدوث تعارض وخلاف في الفترة المقبلة.

