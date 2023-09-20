نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة لجماهير الزمالك.. مفاجأة كبرى في أزمة عقوبة كهربا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير نادي الزمالك في الأيام القادمة، حسم مصير أزمة عقوبة محمود عبد المنعم كهربا، نجم النادي الأهلي بعد مشاركته في مباراة القمة بالدور الأول من الموسم الماضي.

وكانت لجنة الانضباط، قد قررت معاقبة اللاعب بالايقاف 12 مباراة وغرامة مليون جنيه، قبل تخفيفها إلى 6 مباريات فقط.

- عامر حسين يصدم جماهير الزمالك

وفجر عامر حسين، عضو لجنة المسابقات مفاجأة جديدة خلال تصريحات تليفزيونية قائلا:" طبقًا للائحة فإن لجنة التظلمات لم تقل أن إيقاف كهربا في جميع البطولات، وبذلك فإن إيقافه يعود للمسابقة التي تم ارتكاب المخالفة فيها وهي بطولة الدوري".

وذلك يعني قانونية مشاركة اللاعب في أي مباراة مع النادي الأهلي، بخلاف مواجهات الدوري المصري الممتاز، لحين انتهاء فترة العقوبة والمقدرة بغيابه 6 مباريات.

ونجحت كتيبة القلعة الحمراء، في اكتساح نظيره المصري البورسعيدي في أولى مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز 2023\2024، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.

