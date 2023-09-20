نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعويضًا عن فشله أمام مانشستر سيتي.. لاوتارو يتوعد لريال سوسيداد في دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن هدف النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في مباراة اليوم أمام ريال سوسيداد في مشوار دوري أبطال أوروبا لهذه النسخة 2023-2024 والتي تشهد اهتمامًا وترقبًا كبيرًا من قبل الجماهير في كل مكان.

مباراة إنتر ميلان ضد ريال سوسيداد اليوم في دوري أبطال أوروبا

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان بنظيره نادي ريال سوسيداد مساء اليوم الأربعاء والموافق 20 سبتمبر في أولى مواجهات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي سياق ذلك فقد ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" خلال حديثها أن لاوتارو مارتينيز يخطط إلى إحراز هدف في مباراة اليوم أمام ريال سوسيداد وذلك في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أن السبب وراء ذلك يعود إلى رغبة اللاعب في نسيان فشله في تسجيل هدف أمام مانشستر سيتي الإنجليزي الموسم الماضي في نهائي البطولة.

ويعتبر لاوتارو أحد رموز إنتر ميلان، ولهذا يريد اللاعب استغلال أي فرصة تزيد من قيمته لدى النادي الإيطالي وقلوب مشجعيه.

الجدير بالذكر أن لاوتارو يمتلك عقدًا مع إنتر ميلان ينتهي في يونيو 2026 المقبل.