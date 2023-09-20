نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنفراجة في ميلان بسبب عودة إبراهيموفيتش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحافية عن تفاصيل عودة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، أحد أساطير نادي إي سي ميلان إلى الفريق مرة أخرى خلال الفترة المُقبلة.

عودة إبراهيموفيتش إلى ميلان تقترب

وبحسب المعلومات الواردة من صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" فإن الفترة القادمة ستشهد عودة إبراهيموفيتش إلى الفريق ولكن ليس كلاعب بل كعضو في الطاقم الطبي للنادي الإيطالي.

وشددت الصحيفة على أن الفترة الأخيرة تشهد اجتماعات مكثفة مع إبراهيموفيتش من قبل النادي وكان أبرزها عشية مواجهة نيوكاسل يونايتد رفقة بيولي، والأخرى في أحد فنادق كورسو فينيسا مع جيري كاردينالي.

وفي حال تأكد أن إدارة الفريق الروسينيري تخطط إلى جعل إبراهيموفيتش من أحد أعضاء طاقم بيولي سيكون هذا الأمر مفيد لجميع الأطراف كثيرًا.

ولن يعارض بيولي تواجد النجم السويدي معه في الفريق لأي سبب من الأسباب وذلك لأن اللاعب يمتلك علاقة مميزة مع اللاعبين وهو ما سيرحب به مدرب ميلان.

يذكر أن ميلان تعادل مع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي سلبيًا في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأمس على ملعب سان سيرو في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.