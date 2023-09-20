نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على سبب تأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا في دوري النيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذت لجنة المسابقات داخل رابطة الأندية المصرية، قرارا أخيرا بتأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز 2023\2024.

- تأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا في الدوري

وجاء قرار لجنة المسابقات بتأجيل مواجهة الأهلي القادمة، بسبب ارتباطه بخوض مواجهة الإياب ضد نظيره سان جورج الأثيوبي بدور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

حيث يحل الأهلي ضيفا على سان جورج في يوم التاسع والعشرون من شهر سبتمبر الجاري، في إياب مباريات البطولة.

وكان من المفترض أن يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري، إلا أن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كان سببا في تأجيل المباراة.

ويذكر أن حقق المارد الأحمر، فوزا كبيرا أمام منافسه المصري البورسعيدي، برباعية دون رد في أولى مباريات بطولة دوري النيل 2023\2024، في رحلة الدفاع عن لقبه الغالي.

