نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس العالم للأندية.. أوجستي يعقد محاضرة للاعبي الأهلي قبل مواجهة إجنايت الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الإسباني أوجستي بوش، مدرب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبين قبل التدريبات الجماعية، استعدادا لخوض مواجهة إجنايت الأمريكي في بطولة كأس العالم للأندية.

أوجستي يعقد محاضرة للاعبي الأهلي

وشرح اوجستي طريقة لعب إجنايت الأمريكي، والخطة التي يعتمد عليها في اللعب، واستعرض الجهاز الفني من خلال لقطات الفيديو أبرز لاعبي الفريق المنافس.

واختتم الفريق الأحمر تدريباته اليوم في الواحدة ظهرا على صالة OCBC Arena والتي تبعد حوالي10دقائق عن مقر إقامة الفريق.

وتضم بعثة الأهلي كلا من الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد عز الدين تأهيلًا بدنيًّا، ومحمد الشيحي إعدادا بدنيًّا.

قائمة اللاعبين في كأس العالم للأندية:

سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب.

موعد مباراة الأهلي ضد إجنايت الأمريكي في بطولة كأس العالم للسلة

من المقرر أن تقام أحداث المباراة مساء غدًا الخميس الموافق 21 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثانية من ظهرا بتوقيت القاهرة، في مستهل مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها دولة سنغافورة خلال الفترة من 21 حتى 24 شهر سبتمبر.