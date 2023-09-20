نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "صلاح جعلهم أضحوكة".. الفتح يسخر من اتحاد جدة قبل المواجهة المرتقبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي اتحاد جدة لمواجهة صعبة أمام نظيره نادي الفتح، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين "روشن" 2013-2024، لمواصلة الزحف نحو القمة والحفاظ على لقبه الغالي.

وتنطلق أحداث مباراة الفتح واتحاد جدة، في تمام الساعة التاسعة مساء غدا الخميس الموافق 21 سبتمبر الجاري بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- حساب الفتح يسخر من الاتحاد

ونشر حساب نادي الفتح عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، غلاف للمباراة كتب عليه كلمة "باتنـا اون ذا وينق"، والذي يعد أشهر الهتافات الخاصة بالنجم المصري محمد صلاح، من جانب جماهير ليفربول الإنجليزي.

وأثارت تلك التدوينة غضب كبير من جانب جماهير العميد، بسبب السخرية من فشل إدارة الاتحاد في التعاقد مع محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويحتل اتحاد جدة وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 15 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن صاحب الصدارة نادي الهلال برصيد 16 نقطة بعد مرور 6 جولات كاملة.