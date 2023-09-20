نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "من لاعب إلى مطارد".. هروب مهاجم جزائري إلى إسبانيا خوفا من السجن عبر قوارب الموت السريع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد الساحرة المستديرة في السنوات الأخيرة، العديد من القصص الغريبة والغير معتادة على أذان الجماهير بشكل كبير في عالم كرة القدم، ولعل الأمر لم يتوقف فقط على لاعبي الكرة.

حيث ظهرت بقوة في الفترة الأخيرة، ظاهرة هروب الرياضيين في مختلف الألعاب، ولأسباب عديدة تأتي من ضمنها البحث عن المال والرواتب المرتفعة أو الهروب من أمر قضائي مثلما فعل نجم مولودية وهران الجزائري.

- هروب مهاجم مولودية مهران

ولعل آخر القصص الغريبة في عالم الساحرة المستديرة، هروب المهاجم الجزائري حمزة بلحول، لاعب فريق مولودية وهران مساء أمس عبر قوارب الموت للمهاجرين الغير شرعيين، هربا من ملاحقة الدرك الوطني.

وواجه اللاعب مؤخرا، اتهاما واضحا في قضية بيع سيارة فخمة، وتم استجوابه من جانب الشرطة في فندق فانتازيا، الذي شهد معسكر فريقه الجزائري.

وكان بلحول قد تعرض إلى السجن في العام الحالي بسبب شجار شخصي، ليغادر البلاد هربا من الملاحقات القانونية الأخيرة الخاصة بتورطه في بيع سيارة بورش مسروقة.

