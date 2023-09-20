انت الأن تتابع خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 في دوري أبطال أوروبا.. لقاء نار بين بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - ستكون مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد، هى أبرز مباريات اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023، في إطار الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023/2024.
وانطلقت مساء الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وجاءت النتائج كالتالي:
لاتسيو الإيطالي 1 : أتلتيكو مدريد الإسباني 1
فينورد روتردام الهولندي 2 : سيلتيك الأسكتلندي 0
ميلان الإيطالي 0 : نيوكاسل الإنجليزي 0
باريس سان جيرمان الفرنسي 2: بوروسيا دورتموند الألماني 0
يونج بويز السويسري 1 : لايزيج الألماني 3
مانشستر سيتي الإنجليزي 3 : النجم الأحمر الصربي 1
برشلونة الإسباني 5 : رويال أنترويب البلجيكي 0
شاختار دوسنيك 1 : بورتو البرتغالي 3
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 في دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد الإسباني : يونيون برلين الألماني – الساعة 7:45 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة beIN sports 2 بتعليق علي محمد علي.
جالطة سراي التركي : كوبنهاجن الدنماركي – الساعة 7:45 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة beIN extra 1 بتعليق أحمد البلوشي.
بايرن ميونخ الألماني : مانشستر يونايتد الإنجليزي – الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة beIN sports 1 بتعليق عصام الشوالي.
آرسنال الإنجليزي : إيندهوفن الهولندي – الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة beIN sports 3 بتعليق حفيظ دراجي.
ريال سوسييداد الإسباني : إنتر ميلان الإيطالي – الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة beIN sports 4 بتعليق خالد الحدي.
أشبيلية الإسباني : لانس الفرنسي – الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة beIN sports 5 بتعليق عادل خلو.
سبورتنج برجا البرتغالي : نابولي الإيطالي – الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة beIN sports 6 بتعليق حسن العيدروس.
بنفيكا البرتغالي : ريد بول سالزبورغ النمساوي – الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة beIN extra 2 بتعليق محمد بركات.