ريال مدريد يواجه يونيون برلين لأول مرة في تاريخ دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يسعى ريال مدريد إلى تحقيق انتصاره السادس على التوالي في جميع المسابقات عندما يستضيف يونيون برلين في المباراة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا.

سيواجه ريال مدريد فريق يونيون برلين لأول مرة في تاريخ دوري أبطال أوروبا اليوم في الثامنة إلا ربع مساءا، سيتطلع الفائزون بالرقم القياسي إلى بدء الأمور بالفوز بينما سيتطلع اللاعبون الذين يشاركون لأول مرة في دوري أبطال أوروبا إلى إحداث مفاجأة في أول ظهور لهم في المسابقة.

وتمكن اللوس بلانكوس من الوصول إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

بشكل عام، كان عامًا جيدًا آخر للنادي الإسباني في أوروبا، بعد تعادله مع مانشستر سيتي 1-1. لقد واجهوا رجال بيب جوارديولا في مباراة الإياب على ملعب الاتحاد لكنهم تعرضوا للهزيمة 4-0.

سيتطلع ريال مدريد إلى وضع هذه الهزيمة وراء ظهره وخوض موسم رائع آخر في دوري أبطال أوروبا، إنهم يتجهون إلى هذه المباراة في حالة جيدة للغاية، بعد أن فازوا في جميع مبارياتهم الخمس في الدوري.

كانت آخر مباراة لهم هي الفوز 2-1 على ريال سوسيداد، وسيتطلعون إلى مواصلة سلسلة الانتصارات ضد الزائرين الألمان.

إحصائيات وأرقام قبل مواجهة ريال مدريد ويونيون برلين

لأول فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا، سيواجه ريال مدريد فريق يونيون برلين.

كان جود بيلينجهام مشتعلًا منذ التوقيع مع ريال مدريد، حيث ساهم بستة أهداف في خمس مباريات بالدوري.

هز الظهير روبن جوسينز الشباك ثلاث مرات مع ثلاثة من نجوم الدوري لصالح يونيون برلين.

خوسيلو ساهم بثلاثة أهداف في مباراتيه الأساسيتين بالدوري.

واجه بيلينجهام يونيون برلين ست مرات أثناء لعبه مع بوروسيا دورتموند لكنه لم يساهم بعد في أي هدف ضدهم.

