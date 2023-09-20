نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال سوسيداد ضد إنتر ميلان بدورى أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقام اليوم الأربعاء مباراة ريال سوسيداد ضد إنتر ميلان وهي التي تجمع بينهما على ملعب إستاد أنويتا لحساب مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الكروي الجديد 2023-2024.

مباراة ريال سوسيداد ضد إنتر ميلان

ومن المُنتظر أن تنطلق فعاليات تلك المواجهة عند حلول الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال سوسيداد ضد إنتر ميلان

تُنقل مواجهة العملاق الاسباني ونظيره الايطالي عبر قناة بي ان سبورت إتش دي 4 الناقل الحصري والوحيد لفاعليات تشامبيونزليج في الشرق الأوسط والدول العربية.

وينافس في تلك المجموعة الرابعة إلى جانب ريال سوسيداد وانتر ميلان كلًا من بنفيكا البرتغالي وكذلك ريد بول سالزبورج النمساوي.