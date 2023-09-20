أحمد جودة - القاهرة - الأوليمبي يعلن إصابة لاعبه مؤمن حمدان بالرباط الصليبي

أعلن النادى الاوليمبي عن اصابة مؤمن حمدان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بقطع في الرباط الصليبي اثناء المشاركة في احد المباريات الودية للفريق استعدادا لدوري القسم الثاني.

وقال محمد زغلول، المسؤول الاعلامي لنادى الاوليمبي، بأن لاعب خط الوسط القادم من نادى سموحة مؤمن حمدان قد تعرض للاصابة خلال مباراة الاوليمبي وابو قير الودية، وتم نقله فورًا إلى المستشفى لعمل الآشعة اللازمة، والتي أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية.



وأضاف زغلول أن مجلس ادارة النادى برئاسة ناصر الشاذلي قرر إجراء اللاعب العملية من خلال أحد الأطباء المتخصصين بالقاهرة خلال الايام القادمة.

وأعلن النادى الأوليمبي مؤخرا قائمة الفريق الأول لكرة القدم والتي تضمنت وجود اللاعب مؤمن حمدان، ورفض فيصل حليوه، المشرف العام علي الكرة رفع اسم اللاعب من قائمة الفريق عقب الإصابة.