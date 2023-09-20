نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري النيل.. الداخلية يباغت إنبي بهدف في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الداخلية على إنبي في الشوط الأول بهدف نظيف من توقيع عبد العزيز السيد نجم الداخلية وذلك في اللقاء المقام بينهما على استاد We السلام وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

على الرغم من تقدم الداخلية في هذا الشوط إلا أن إنبي كان مسيطرا على معظم أحداث اللقاء.

سيطرة من لاعبي إنبي على الكرة في وسط الملعب ولكن دون خطورة على مرمى الداخلية، حيث اضاعوا العديد من التصويبات خارج المرمى.

جاء هدف الشوط الوحيد في الدقيقة ٣٦ من رمية تماس طولية حصل عليها الداخلية تصدى لها محمد الظريف من يسار منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بالدفاع لتصل إلى عبد العزيز السيد ليسدد كرة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء لتسكن شباك إنبي.

احتسب حكم المباراة ٤ دقائق وقت بدل ضائع وحاول لاعبو إنبي تعديل النتيجة ولكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم الداخلية بهدف نظيف.