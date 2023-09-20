اليوم المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج يجتمع بالكويت

يعقد اليوم المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج برئاسة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني اجتماعه الاول والمقرر ان يعقد بدولة الكويت في الساعة الواحدة والنصف ظهرا بفندق ولدروف استوريا وبحضور سالم بن سعيد الوهيبي نائب رئيس اتحاد كأس الخليج ورئيس الاتحاد العماني لكرة القدم واعضاء المكتب التنفيذي، وسوف يتم خلال الاجتماع مناقشة جملة من المواضع المدرجة على جدول الاعمال ومن ابرز المناقشات استضافة دولة الكويت لخليجي 26 وآخر الاستعدادات حيث من المقرر ان تقام البطولة نهاية شهر ديسمبر من العام القادم. واجرى وفد من اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم زيارة إلى دولة الكويت برئاسة جاسم سلطان الرميحي أمين عام الاتحاد وهي زيارة تفقدية لملاعب ومنشآت دولة الكويت والاطلاع على جاهزيتها لاستضافة منافسات بطولة خليجي 26.

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