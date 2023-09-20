تخريج الدفعة الـ 8 من برنامج القيادات النسائية الرياضية فـي المجال الإداري والفني

كتبت ـ ليلى الرجيبية :

احتفلت صباح أمس اللجنة الأولمبية العمانية ممثلة باللجنة العمانية لرياضة المرأة والمساواة بين الجنسين بتخريج عدد من الخريجين والخريجات من النسخة الـ 8 من برنامجها خطوة للأمام، وذلك بفندق كراون بلازا برعاية صاحبة السمو الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي، وبحضور عدد من الخريجين والمدربين والاعلاميين . ويأتي برنامج القيادات النسائية الرياضية في المجال الرياضي والإداري والفني ( خطوة للامام ) بالتعاون مع شركة أوريدو بهدف إلهام جيل الغد من رواد الأعمال الرقميين وقادة القطاع والمساهمة في تعزيز مهارات المواهب الوطنية من خلال التعليم، حيث ضم البرنامجين عددا من الحلقات التدريبية تقام على مدار ثلاثة شهور بهدف دعم المشاركين العُمانيين في تطوير مهاراتهم القيادية والأساسية وتمهيد الطريق أمامهم لتحقيق طموحاتهم. وتضمنت قائمة الخريجين هذا العام عددا من النساء من حاضنات اوريدو التدريبية في جمعيات المرأة العمانية بولايتي ينقل وضنك، وكذلك عددا من الموظفات الحكوميات من وزارة الصحة واللجنة العمانية لرياضة المرأة والمساوة بين الجنسين وكذلك من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بولاية عبري.

وقالت سعادة الاسماعيلية نائب رئيس اللجنة العمانية لرياضة المرأة والمساواة بين الجنسين باللجنة الأولمبية العمانية : برنامج خطوة للأمام من البرامج المهمة في تأهيل القيادات النسائية والشباب، وكان هذا العام من ضمن اجندة لجنة رياضة المراة لتأهيل هذه القيادات النسائية الرياضية لجميع المحافظات والمراكز وكل من له صلة برياضة المراة بدنيا وصحيا وهذه اول خطوة لإثراء هذا التعاون وتم تنفيذه طوال الاشهر الماضية بحلقات عمل بمختلف المواضيع سواء كانت تسويقية أوخاصة بالحوكمة والاستثمار، وكل الخريجين استفادوا من البرنامج من خلال الخروج بثلاثة مشاريع الفائزة وهي المنصة الالكترونية والمساحات الشاسعة لتحويلها خضراء والقرية الافتراضية الرياضية والمرحلة القادمة البحث عن مستثمر لترى النور واقعيا . وقال فراس بن عبد الله الشيخ مدير عام الاتصالات التسويقية والعلامة التجارية : تهدف مبادرتا نقطة انطلاق وخطوة للأمام إلى تطوير مهارات الأفراد وتمكينهم من النجاح كقادة ورواد أعمال في المستقبل فبدءا من إتاحة الفرصة أمام المتدربين للتعرف على المشكلات والتحديات ووصولا إلى تنفيذ مشروع أو شركة ناشئة ناجحة ومستدامة، ساعدنا المشاركين في تطوير مواهبهم وقدراتهم وتحقيق أهدافهم وبالتالي المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان . وقالت أيمان بنت طاهر اللواتي مشرفة طب القدم بمستشفى خولة : تم اختياري للدخول خطوة للأمام وكان البرنامج مثريا للغاية تعلمنا كيف نكون قادة ملهمين لمواجهة العقبات بطرق مناسبة وقدمنا مشروعا رقميا يخدم المجتمع ويحتوي على استدامة .