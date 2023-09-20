اليوم .. رفع علم سلطنة عُمان فـي قرية الرياضيين بدورة الألعاب الآسيوية

– العدوي يشارك فـي حمل شعلة الأسياد و3 فصول فـي حفل الافتتاح

– منتخب الطائرة الشاطئية يتفوق على منتخب مكاو ويلاقي تيمور الشرقية

يرفع اليوم علم سلطنة عُمان في قرية الرياضيين بدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة والتي تستضيفها مدينة هانجتشو الصينية خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري وحتى 8 أكتوبر المقبل، وذلك في الحفل الذي سيتم تنظيمه لرفع أعلام الدول المشاركة وبحضور طه بن سليمان الكشري أمين عام اللجنة الأولمبية العُمانية رئيس وفد سلطنة عُمان المشارك في الدورة وأعضاء البعثة الإدارية ووفود المنتخبات الوطنية.

و شارك عيسى بن سمير العدوي لاعب منتخبنا للرياضات المائية في حمل شعلة دورة الألعاب الآسيوية والتي تستضيفها مدينة هانجتشو الصينية خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري وحتى 8 أكتوبر المقبل، واصطف آلاف الأشخاص في شوارع المدينة لمتابعة وتحية الرياضيين حاملي الشعلة، حيث يمثل رياضي واحد كل لجنة أولمبية وطنية يركض لمسافة 50 مترًا. وقال اللاعب عيسى العدوي: أنا سعيد بتمثيل سلطنة عُمان في حمل شعلة دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشر بالصين بعد وصولها إلى مدنية هانجتشو، وشاركنا مع مختلف الرياضيين من الدول المشاركة في تتابع الشعلة مع اقتراب الحفل الرسمي للدورة المقرر إقامته السبت المقبل وكان هناك ترحيب وتفاعل كبير من الحضور لمتابعة تتابع الشعلة والجميع يرحب ويهتف للرياضيين المتواجدين.

جاهزية الجوانب اللوجستية

من جانبه قام مساء أمس طه بن سليمان الكشري أمين عام اللجنة الأولمبية العُمانية رئيس وفد سلطنة عُمان المشارك في دورة الألعاب الآسيوية بزيارة إلى مقر إقامة البعثة الإدارية لسلطنة عُمان ومقر إقامة وفود المنتخبات الوطنية المشاركة في الدورة للاطلاع على مقر الإقامة والتأكد من كافة الأمور اللوجستية خلال فترة الدورة وذلك في قرية الرياضيين بمدينة هانغتشو، حيث تم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات لاستقبال بقية المنتخبات ومكان إقامتها وتفاصيل حفل الافتتاح الرسمي وحفل رفع أعلام الدول المشاركة ومن ضمنها سلطنة عُمان المقرر إقامته اليوم وتنقلات المنتخبات للتدريبات والمنافسات. وأكد رئيس وفد سلطنة عُمان المشارك في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشر على أهمية توفير كافة احتياجات المنتخبات الوطنية خلال المشاركة معربًا عن أمنياته في تحقيق النتائج الايجابية من المشاركة.

تألق الطائرة الشاطئية

استهل مُنتخبنا الوطني لكرة الطائرة الشاطئية (ب) مشواره في منافسات الدورة ضمن مباريات المجموعة الثامنة مساء أمس الأول بالفوز على منتخب مكاو بشوطين مقابل لاشيء، حيث انتهى الشوط الأول ٢١ / ٩ وشهد سيطرة مطلقة للاعبي منتخبنا نوح الجلبوبي ومازن الهاشمي، أما في الشوط الثاني فقد حاول منتخب مكاو العودة للمباراة ولكن استطاع ثنائي الأحمر من التفوق وحسم النتيجة ٢١ / ١٧. وبعد اللقاء قال اللاعب مازن الهاشمي: حققنا فوزا مهما في بداية المشوار واستطعنا من تخطي منتخب مكاو ولله الحمد وستكون مباراتنا القادمة مع منتخب إيران وسنبدأ الاستعداد للمباراة لتحقيق الفوز وصدارة المجموعة والتأهل لدور الـ١٦.

وفي ثاني مبارياته خسر ثنائي منتخبنا الوطني لكرة الطائرة الشاطئية (أ) أحمد الحوسني وهيثم الشريقي أمام كازاخستان، حيث انهى كازاخستان الشوط الأول بنتيجة ٢١ / ١٦ ، وفي الشوط الثاني عاد منتخبنا للمباراة وحسم الشوط بنتيجة ٢١ / ١٥، ليذهب الفريقان للشوط الفاصل الذي انتهى بفوز كازاخستان ١٥ / ٩. ويلعب منتخب الطائرة الشاطئية (أ) اليوم الخميس مباراته الثالثة والأخيرة مع منتخب تيمور الشرقية، أما منتخب الطائرة الشاطئية (ب)، فيلاقي في مباراته الثانية إيران (أ)، وبحسب نظام الدورة سوف يتأهل إلى الدور الستة عشر فريقان من كل مجموعة من المجموعات الثمانية التي تضم ٢٧ منتخبا آسيويا.

الهوكي يبدأ تدريباته

استهل منتخبنا الوطني للهوكي تدريبارته الجدية وذلك استعدادا للقاء المنتخب الصيني يوم الأحد المقبل، حيث أجرى المنتخب مساء أمس أول حصصه التدريبية، وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والمهارية وكيفية تطبيق خطة الجهاز الفني. ويتكون منتخب الهوكي من اللاعبين سامي بن عوض اللون ومحمود بن عاشور بيت شميعة وصلاح بن ناصر السعدي، وأحمد بن سبيل البلوشي وخالد بن جمعة الشعيبي وسند بن سالم الفزاري وأيمن بن فرج بيت مديت، وفهد بن حسن اللواتيا ومحمد بن سليمان النوفلي وسعيد بن راشد الحسني وأحمد بن سعيد النوفلي ورشد بن سالم الفزاري وإبراهيم بن ناصر الفارسي وأسامة بن خميس بيت فدع، ومعاذ بن محمد العتبي وأكرم بن عاشور بيت شميعة وفيصل بن عبدالله المعمري ومحمد بن عبدالله الحارثي.

وقال الدكتور خميس بن سالم الرحبي أمين عام الاتحاد العُماني للهوكي: وصلت مساء أمس الاول بعثة منتخب الهوكي، وكان في استقبالنا وفد من اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية والبعثة الإدارية من سلطنة عُمان وتم تسهيل كافة الإجراءات حتى وصولنا لمقر الإقامة، وبدأ المنتخب مباشرةً استعداداته للبطولة حيث كانت اليوم أول الحصص التدريبية وستكون بشكل يومي حتى أول مباراة لنا مع المنتخب الصيني مستضيف الدورة وهناك خطة موضوعة من مدرب المنتخب والجهاز الفني للعمل على كل مباراة حسب ظروفها وحسب المنتخب الذي سنواجهه في دور المجموعات.

وصول الرماية والرياضات المائية

وصل مساء أمس الأربعاء سيف بن سباع الرشيدي عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العمانية نائب رئيس البعثة، كما وصل مُنتخبنا الوطني للرياضات المائية ويمثله اللاعبان عيسى بن سمير العدوي وعبدالرحمن بن يحيى الكليبي، وستقام المنافسات بقاعة الرياضات المائية بمركز هانجزهو ابتداءً من ٢٤ سبتمبر الجاري، كما وصل منتخبنا الوطني للرماية ويمثله الرماة إبراهيم بن سالم المقبالي وعصام بن بدر البلوشي وحمد بن سعيد الخاطري وأمينة بنت خميس الطارشية والعنود بنت عبدالله الخليلية، وسهام بنت ناصر الحسنية وتقام منافسات الرماية خلال الفترة من ٢٤ سبتمبر الجاري وحتى الأول من أكتوبر المقبل.

متابعة إدارية يومية

قالت هناء بنت سعيد البطاشية نائب مدير بعثة سلطنة عُمان المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية : تم والحمد لله وصول مُنتخباتنا الوطنية المشاركة في الدورة إلى الصين، حيث استقبلنا اليوم في مطار هانجتشو شياوشان الدولي منتخبي الرياضات المائية والرماية ويوم أمس الأول منتخبات الهوكي والإثقال، وكان قد وصل سابقًا منتخبات الطائرة الشاطئية والإبحار الشراعي ويتبقى منتخب ألعاب القوى المقرر وصوله في تاريخ ٢٦ سبتمبر الجاري، وجميع وفود هذه المنتخبات تم تنظيم كافة إجراءات وصولها ومقر الإقامة والتنقلات وتدريباتها اليومية بإشرف ومتابعة مستمرة من البعثة الإدارية وبدأنا هذه الاستعدادات مبكرًا ولله الحمد تكللت بالنجاح.