اتحاد الطاولة يستعرض التحضيرات النهائية لبطولة عمان الدولية للمحترفين

استعرض مجلس ادارة الاتحاد العماني لكرة الطاولة التحضيرات النهائية لاستضافة بطولة عمان الدولية التنافسية لكرة الطاولة (رجال وسيدات محترفين) والتي ستقام خلال الفترة من 8 أكتوبر 2023ولغاية 14 أكتوبر 2023م، وذلك خلال الاجتماع الثالث لمجلس الادارة للعام الحالي، والذي عقد مساء أمس الأول بقاعة الاجتماعات بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، برئاسة عبدالله بن محمد بن سعيد بامخالف رئيس الاتحاد وبحضور أعضاء مجلس الادارة.

وناقش المجلس تقارير مشاركة ممثلي الاتحاد في أعمال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي بتايلند والاتحاد الاسيوي بكوريا الجنوبية، إلى جانب مراجعة الاتحاد لبنود اتفاقية التطوير مع الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، وكذلك مناقشة خطة الاتحاد للعام المقبل.

ورحب الرئيس بأعضاء مجلس ادارة الاتحاد في بداية الاجتماع، شاكراً لكافة الجهود التي يبذلها الأعضاء لنجاح مختلف البرامج والأنشطة والمسابقات التي يقيمها الاتحاد، بعدها استعرض المجلس اخر الترتيبات اللوجستية والفنية الخاصة ببطولة عمان الدولية التنافسية لكرة الطاولة، حيث تم تأكيد مشاركة 150 لاعبا ولاعبة يمثلون 34 دولة من مختلف انحاء العالم للتنافس على القاب البطولة ومن ضمنهم مجموعة من اللاعبين المصنفين الأوائل بالعالم، بالإضافة الى الحكام الدوليين المشاركين من خارج سلطنة عمان والاداريين والفنيين المرافقين الذين سيتواجدون بالبطولة، وتم خلال الاجتماع، الوقوف على المتطلبات الجديدة لمؤسسة كرة الطاولة العالمية لتنفيذ البطولة الدولية التنافسية.

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