نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مارسيليا الفرنسي يعلن رحيل مدربه رسميا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أولمبيك مارسيليا رسميا اليوم الأربعاء أن الإسباني مارسيلينو غارسيا تورال لم يعد مديرا فنيا للفريق.

وقال النادي في بيان له إن التوتر الذي يعيشه الفريق الفرنسي "لا يسمح لمارسيلينو وطاقمه التدريبي بأداء المهام التي تم تعيينهم من أجلها في ظروف جيدة".

وأضاف: "نتيجة لهذا الوضع المؤسف، لن يواصل مارسيلينو وطاقمه العمل في أولمبيك مرسيليا".

وأتم: "في ظل هذا الوضع، يشعر النادي بأسره بخيبة أمل قصوى كونه مضطرا للتعامل مع رحيل مدرب وجهازه الفني، الذين تولوا المسئولية في مارسيليا في 23 يونيو وكانوا ملتزمين تماما تجاه النادي، لأسباب غير رياضية".