نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. 3 مفاجآت مدوية من قائمة "لبيب" لجماهير الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر داخل قائمة حسين لبيب المرشحة لإدراة نادي الزمالك خلال انتخابات القلعة البيضاء المقرر إقامتها في 20 أكتوبر المقبل.

مفاجآت قائمة "لبيب"

وأعلن الكابتن حسين لبيب ترشحه لرئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الانتخابات القادمة مع قائمة ضمت كلا من "هشام نصر نائبا للرئيس وحسام المندوه أمينا للصندوق".

وضمت قائمة حسين لبيب في العضوية كلا من "أحمد سليمان، هاني شكري، هاني برزي، عمرو أدهم حسين السيد، محمد طارق" كأعضاء فوق السن.

وبشأن الأعضاء تحت السن اختار حسين لبيب في قائمة كلا من: "رامي نصوحي أحمد خالد حسانين ونيرة الأحمر".



من جانبه أوضح المصدر أن قائمة حسين لبيب لديها تصور وحل نهائي لأزمة القيد في نادي الزمالك من خلال جمع مبالغ مالية من رجال أعمال أبرزهم هاني برزي المرشح ضمن القائمة التوافقية.

وتابع المصدر أن حسين لبيب يعقد اجتماعات بشكل مكثف مع قائمته للبدء في توزيع المهام من الآن ووضع حلول تكون سريعة لإنقاذ النادي من أزماته المادية.

وأشار المصدر إلى أن هناك ملفات مُجهزة على طاولة القائمة أبرزها فرع النادي في مدينة السادس من أكتوبر وكذلك ستاد النادي.

وأردف المصدر مشيرا إلى أن هناك اتفاق مبدئي مع أحد الشركات التي ستتولى إنشاء فرع النادي في مدينة السادس من أكتوبر مقابل إعطاء النادي مقابل عند التوقيع يصل إلى 400 مليون جنيه.

وأتم المصدر موضحا أن هناك تواصل دائم بين الكابتن حسين لبيب مع المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو ونجوم الفريق الذين حصلوا على وعد بإنهاء كافة مستحقاتهم المالية المتأخرة بعد الانتخابات وكذلك البدء في تمديد عقد أحمد فتوح.